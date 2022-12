Consumidor cabo-friense reclama do aumento de preço nas compras natalinas - Anna Clara Laurindo e Andréa Reys (RC24h)

Consumidor cabo-friense reclama do aumento de preço nas compras natalinasAnna Clara Laurindo e Andréa Reys (RC24h)

Publicado 22/12/2022 18:16

Faltando dois dias para a noite de véspera de Natal, data em que, normalmente, os presentes são abertos, o movimento no comércio de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta quinta-feira (22), até que não estava muito grande, do jeito que os lojistas queriam. Mas os vendedores seguem otimistas e esperam um aumento na casa dos 20% no volume de vendas.



Por conta da pandemia e a consequente crise econômica Papai Noel deste ano tende a ser um pouco mais magro, haja vista que o gasto para a Ceia de 2022 também está doendo no bolso. A média de R$ 50,00 foi considerada como uma boa lembrancinha.



Roupas, acessórios do dia a dia (como bolsas e bonés) e para celulares, bijuterias e caixinhas de som estão entre algumas das preferências do cabo-friense para presentear. Vai ser o Natal da lembrancinha.



Antônia, de Armação dos Búzios, resolveu vir até Cabo Frio com a família para as compras de Natal. Porém, não ficou muito satisfeita com o que viu. “Não está muito do jeito que eu esperava não, os valores estão muito mais altos do que o que a gente é acostumado, aumentou bastante, e não tem muita variação. Eu achei as lojas mais fracas este ano”, comentou ela.



Já as amigas cabo-frienses, Juliana e Thaís, estavam vendo as opções em uma loja no centro da cidade e disseram que está tudo muito caro e sem muita variedade nas peças. Quando perguntadas sobre os valores, Thaís respondeu que “eles estão sem noção nos preços”, referindo-se aos valores altos em compras básicas.



O motorista de ônibus Geraldo Ramos, aproveitou a folga desta quinta para comprar os mimos para os três filhos, de 5, 8 e 12 anos. Escolheu brinquedos para os mais novos e maquiagem para a filha adolescente. “Pretendo gastar no máximo R$ 150,00 com os três, mais que isso não tem como”, disse ele.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE LOJAS



Para alcançar a todos os públicos e, principalmente, os consumidores que deixam as compras para última hora, o comércio de rua em Cabo Frio vai funcionar em horário especial no sábado (24), com várias lojas em expediente até as 20h.



Já no shopping Park Lagos, até esta sexta-feira (23), as lojas funcionam das 10h às 23h – exceto no domingo, dia 18, quando o horário será das 10 às 22h. Nos dias 24 e 31 de dezembro (sábado), o horário será das 9h às 18h. No feriado de 25 de dezembro (domingo), as lojas estarão fechadas e os serviços de lazer e alimentação são facultativos.