Publicado 22/12/2022 14:06

Um homem, identificado como B.P.V., de 39 anos, foi preso com drogas e material para endolação no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento, a equipe recebeu informações de que um individuo estaria em uma residência na Avenida Minas Gerais com o material entorpecente. Em diligência no local, os agentes flagraram o momento em que um outro homem correu para o interior do imóvel e fugiu pulando um muro nos fundos, não sendo capturado. Já o preso, ao ser detido, afirmou que estava endolando drogas para um elemento conhecido como ‘Canela’, gerente do tráfico local.

Durante a ação, foram apreendidos 200g de pasta base de cocaína, 72 cápsulas de pó, 300 eppendorfs vazios, duas balanças de precisão e duas latas de fermento em pó.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso em flagrante.