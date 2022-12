Ocorrências foram registradas nesta terça-feira (20) - Letycia Rocha (RC24h)

Dois homens de 22 anos, acusados de tráfico de drogas, foram presos pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (20) em Cabo Frio e Arraial do Cabo, municípios da Região dos Lagos.



No bairro Jardim Esperança, no município cabo-friense, o criminoso foi capturado durante um patrulhamento pela região do Campinho de Areia. Ao perceber a presença da viatura, o elemento tentou se desfazer de uma sacola plástica contendo 27 trouxinhas de maconha e R$ 30 em espécie, mas acabou sendo capturado. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.