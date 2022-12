Morre idosa que teve 70% do corpo queimado em explosão de botijão de gás em Cabo Frio - Reprodução/ redes sociais

Publicado 20/12/2022 18:00

A idosa de 73 anos que sofreu queimaduras em 70% do corpo após uma explosão de um botijão de gás no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, morreu nesta segunda-feira (19).

Identificada como Gilda de Oliveira Cardoso Rodrigues, ela sofreu queimaduras de segundo e terceiros graus no último dia 11 deste mês. Ela passou por cirurgias e estava internada em São Gonçalo, mas não resistiu.

ENTENDA O CASO

No último dia 11 de dezembro, por volta das 8h, um botijão de gás explodiu dentro de uma residência no bairro São Cristóvão. Outras duas casas foram atingidas durante o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que tenha ocorrido um vazamento de gás durante a noite do dia 10 e, quando a idosa acendeu a luz da cozinha no período da manhã, a explosão ocorreu.

A localidade foi interditada pela Defesa Civil, devido ao comprometimento das estruturas de sustentação das casas atingidas.