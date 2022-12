A ocorrência foi registrada na 126ª DP e ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 126ª DP e ninguém foi preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/12/2022 13:23 | Atualizado 20/12/2022 13:24

A Polícia Militar apreendeu uma carga de drogas após a fuga de dois criminosos na madrugada desta segunda-feira (19) no segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, os agentes patrulhavam pela RJ-106, na altura do bairro Florestinha, quando tiveram a atenção voltada para um automóvel conhecido por ser de propriedade do ‘gerente’ de tráfico de drogas da região.

Os militares deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu, entrando em fuga até o bairro Maria Joaquina. Os elementos abandonaram o carro em uma rua sem saída e fugiram para uma área de mata.

No interior do veículo, a PM arrecadou uma sacola com 50 cápsulas de cocaína e sete tiras de maconha, além da carteira de um dos envolvidos, com identidade, CPF e um cartão bancário.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.