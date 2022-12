Elas foram encaminhadas para a 126ª DP e permaneceram presas. - Letycia Rocha (RC24h)

Elas foram encaminhadas para a 126ª DP e permaneceram presas.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/12/2022 13:40

Duas mulheres, de 52 e 28 anos, foram presas após furtarem produtos em uma loja de eletrodomésticos no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no início da tarde deste domingo (18).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados na Casas Bahia, localizada na Avenida Teixeira e Souza, onde encontraram a dupla que havia furtado um ar condicionado na loja. Um terceiro envolvido no crime conseguiu fugir.

No estacionamento ao lado do estabelecimento, os militares localizaram um carro com diversos outros materiais produtos de furto. As mulheres confessaram o crime e afirmaram que cometeram furto em diversas lojas de São Gonçalo e Itaboraí.

Elas foram encaminhadas para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuadas em flagrante e permaneceram presas.