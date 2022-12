Homem furta celulares dentro de caminhão no centro de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Homem furta celulares dentro de caminhão no centro de Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/12/2022 15:25

Um homem furtou dois aparelhos celulares dentro de um caminhão no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no início da tarde desta sexta-feira (16). A ação foi flagrada por câmeras do circuito de segurança de uma loja de consertos e acessórios de celular.



Conforme as imagens, o criminoso passa pelo veículo, que estava estacionado na Avenida Teixeira e Souza para realizar entregas. Ao perceber que não havia ninguém na cabine, ele retorna e observa o interior do caminhão.



Rapidamente, o elemento sobe no veículo e, pela janela, furta os aparelhos que estavam no painel. Logo depois, ele segue o caminho normalmente.