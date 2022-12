O adolescente foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/12/2022 14:10

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (14) com uma carga de drogas e uma motocicleta adulterada no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Durante um patrulhamento, a Polícia Militar teve a atenção voltada para o acusado que, ao perceber a presença da viatura, entrou em fuga dispersando certa quantidade de entorpecente e um aparelho celular. O menor acabou perdendo o controle do veículo e caiu com a motocicleta, sendo abordado.

Ao ser indagado pelos militares, o criminoso confessou ser do Morro do Limão e fazer parte do tráfico de drogas local. Durante a ação, a PM arrecadou 66 cápsulas de cocaína.

O adolescente foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.