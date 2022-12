Polícia resgata casal sequestrado em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/12/2022 15:01

REGIÃO DOS LAGOS - A Polícia Militar resgatou um casal que foi sequestrado na tarde desta quarta-feira (14), em Cabo Frio. As vítimas foram encontradas em Búzios.



Segundo informações, um homem e uma mulher foram capturados pelos criminosos em Cabo Frio e colocados amarrados em uma Fiat Fiorino de cor branca. Durante uma perseguição policial, os elementos chegaram a trocar tiros com os agentes no bairro José Gonçalves, já em Armação dos Búzios. O veículo foi interceptado em Cem Braças e os idosos resgatados.



Três elementos envolvidos no crime fugiram em um Volkswagen Voyage de cor prata, conforme uma testemunha. Um dos acusados já foi capturado pela polícia.



A ocorrência segue em andamento na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), em Cabo Frio, para onde o casal foi encaminhado após ser resgatado.



Mais informações em breve.