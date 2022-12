Escombros são retirados e mais uma casa precisa ser desocupada após explosão em Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 12/12/2022 18:06

Após uma vistoria técnica realizada na manhã desta segunda-feira (12), mais uma residência atingida pela explosão de um botijão de gás (P13) precisou ser desocupada na Rua Expedicionários da Pátria, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

O acidente, que aconteceu neste domingo (11), atingiu três casas e deixou uma idosa de 73 anos ferida. Agentes Superintendência de Defesa Civil estiveram no endereço e afirmaram que todos os imóveis ficaram com a estrutura completamente comprometida, colocando em risco a vida dos residentes.

Conforme os Autos de Interdição, os responsáveis pelas residências devem manter a desocupação de toda a área, até que seja realizada a demolição ou as intervenções necessárias de acordo com as normas técnicas exigidas pela construção civil, com a supervisão de um engenheiro.

Pela manhã, equipes da Comsercaf realizaram a retirada dos escombros e desobstrução da área, para a realização da vistoria. Após o acidente, ocorrido na manhã de domingo (11), quatro pessoas ficaram desalojadas. Uma mulher de 73 anos, vítima de queimaduras, foi encaminhada ao Hospital Central de Emergência (HCE) onde recebeu os primeiros atendimentos, sendo em seguida transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. De acordo com a unidade, ela teve queimaduras de segundo e terceiro grau e o estado de saúde é grave.