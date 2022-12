PM detém 11 pessoas envolvidas com o tráfico durante o fim de semana na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/12/2022 14:32

A Polícia Militar deteve 11 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos neste final de semana. Em Cabo Frio, um homem de 27 anos foi preso com 850 pedras de crack e 700 cápsulas de cocaína no final da tarde de sexta-feira (9) na comunidade do Morubá, no bairro Braga, após uma denúncia. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.