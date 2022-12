Ocorrência foi registrada neste sábado (10) - Divulgação da PM

Publicado 12/12/2022 13:49

Um elemento foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na comunidade do Manoel Corrêa, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, neste sábado (10).

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas estava em patrulhamento na Rua Dois quando avistou o suspeito.

Ao perceber a presença dos agentes, ele tentou fugir, mas foi alcançado. Na mochila do rapaz, os policiais apreenderam uma pistola Sarsilmaz calibre 9mm com a numeração suprimida, 11 munições, um carregador, 70 cápsulas de cocaína, 50 vidros de black lança, 18 buchas de maconha, 14 pedras de crack e um rádio transmissor com duas bases.

O elemento de 19 anos foi conduzido à 126ªDP, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico de drogas, permanecendo preso.