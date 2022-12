A mulher foi encaminhada para a 126ª DP, autuada e presa em flagrante por furto. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/12/2022 14:44

Uma funcionária de um shopping em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi presa após fazer compras com um cartão bancário que havia achado no estabelecimento na noite da última sexta-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados no Shopping Park Lagos, no bairro Portinho, para verificar uma ocorrência de furto. Ao chegarem no local, os militares constataram que uma mulher, que trabalha em uma das lojas do centro comercial, havia perdido o cartão magnético e que o mesmo havia sido encontrado por uma funcionária do setor de limpeza, identificada como A.C.B., de 27 anos.

Em posse do cartão, a acusada realizou compras com valor aproximado de R$ 800 sem a devida autorização, de acordo com a ocorrência.

A mulher foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa em flagrante por furto.