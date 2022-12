A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/12/2022 13:22

A Polícia Militar recuperou, no início da tarde desta segunda-feira (12) uma carga roubada do e-commerce Mercado Livre. O material foi localizado no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações de um Fiat Doblò, utilizado para realizar as entregas das mercadorias, havia sido roubado e que os criminosos fizeram o transbordo da carga em uma área de mata na Rua Estrela Dalva. Em diligência no local, a guarnição encontrou toda a mercadoria, que não teve valor divulgado.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.

Essa é a segunda carga roubada do Mercado Livre que a PM recupera em menos de uma semana. Na última sexta-feira (9), os agentes localizaram cerca de R$ 9 mil em produtos que haviam sido levados por criminosos em São Pedro da Aldeia.