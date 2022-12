Servidor se desentende com ex-vereador e o ameaça com facão em Cabo Frio - Reprodução/ redes sociais

Servidor se desentende com ex-vereador e o ameaça com facão em Cabo FrioReprodução/ redes sociais

Publicado 14/12/2022 15:10

Um servidor da Comsercaf, responsável pelos serviços de limpeza e manutenção pública em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, se desentendeu com o ex-vereador Vanderlei Bento e o ameaçou com um facão, nesta segunda-feira (13).



De acordo com testemunhas, inicialmente o homem identificado como Wagner, teria provocado com uma mulher, já idosa, que estava responsável por uma ação da Secretaria de Obras, agora comandada por Vanderson Bento, irmão de Vanderlei. Aos gritos, ele afirmava que aquela era a “secretaria da rachadinha”.



Informado sobre o ocorrido, Vanderlei foi até o local tentar um diálogo com o rapaz, já que eles já foram aliados e teriam uma ‘boa relação’. O advogado conta que já até o defendeu em governos anteriores enquanto vereador e advogado. Mas, pelo visto, a ‘amizade’ ficou no passado, já que ele foi recebido pelo servidor com um facão em mãos.



“Fiquei chateado porque ele estava difamando minha família e fui conversar, não agredir, e ele me recebeu com uma faca. Não tive tempo nem de falar”, conta Vanderlei.



Ainda segundo relatos, o homem é concursado da Comsercaf e já trouxe uma série de problemas para autarquia. Diversos relatos apontam comportamento irregular durante o horário de trabalho, entre outros.



“Ele já me incomodava por que humilha funcionários e destratou uma idosa da secretaria de Obras. Ele tem um histórico de confusões, problemas pessoais e judiciais que nem vou entrar no mérito. Agora o cara me ameaça com uma arma branca, me chama de nomes com adjetivos que mexem com minha honra. Um crime contra minha reputação”, completou.



Sobre a ameaça que o servidor diz que recebeu no vídeo, o ex-vereador afirma que não chegou a mandar mensagem, mas ligou falando que iria até ele, em nenhum momento mencionando agressão.



A Prefeitura de Cabo Frio foi procurada, mas ainda não se pronunciou sobre a confusão.