Divulgada programação de Réveillon em Cabo FrioRedes sociais

Publicado 16/12/2022 13:45

Cabo Frio, município da Região dos Lagos, vai receber o ano de 2023 com três dias de shows na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. As atrações confirmadas, até agora, são: Tierry, Di Propósito, Molejo, Jammil, Bom Gosto e Fundo de Quintal. O Réveillon terá ainda a tradicional queima de fogos, com 10 minutos de duração, na Praia do Forte e em Tamoios.



A programação, que ainda está sendo fechada, vai contar também com artistas locais. Os nomes serão divulgados conforme forem fechados os contratos. As apresentações vão começar no dia 30 de dezembro, quando sobem ao palco na Praia do Forte, o cantor Tierry, e no Pontal, em Tamoios, a banda Jammil e Uma Noites. Na virada do ano, o Molejo vai dar o tom da festa no Pontal de Santo Antônio. Na Praia do Forte, será o Grupo Di Propósito quem vai conduzir a festa.



Para o dia 1º de janeiro, o Grupo Bom Gosto vai se apresentar em Tamoios e na Praia do Forte, a batucada será com Fundo de Quintal.



De acordo com o secretário adjunto de Comunicação, Marcos Azevedo, a programação completa será divulgada nos próximos dias.