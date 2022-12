Após perda parcial de casa em explosão em Cabo Frio, família faz vaquinha on-line - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 15/12/2022 15:11

“A nossa parte de trás do muro da sala e o banheiro, o telhado foi todo destruído… todo danificado, e a casa foi interditada pela Defesa Civil”, disse Viccenza Lucchetti, moradora de uma das três casas que foram destruídas após uma explosão de um botijão de gás na manhã do último domingo (11), no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. Sua casa teve perda parcial e, agora, buscando ajuda para retomar o cotidiano, sua família decidiu fazer uma vaquinha on-line.



Ao Dia, Viccenza conta que sua família ainda não sabe ao certo o que fazer com a casa, se irão recuperar o que ainda está de pé ou se precisarão demolir tudo e reconstruir do zero. Mas, de qualquer maneira, toda ajuda será bem-vinda neste momento. As doações podem ser feitas através do pix: vicclucchetti@hotmail.com (e-mail Caixa Federal), ou pelo de seu irmão, Lourenzo Luchetti: (32) 99801-9961 (celular).



Confira o relato de Lourenzo:

Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, conforme os Autos de Interdição, os responsáveis pelas residências devem manter a desocupação de toda a área, até que seja realizada a demolição ou as intervenções necessárias de acordo com as normas técnicas exigidas pela construção civil, com a supervisão de um engenheiro.



GATA QUE ESTAVA DESAPARECIDA APÓS EXPLOSÃO FOI ACHADA



Diana, a gatinha de Viccenza, havia sumido após a explosão e, desde então, sua tutora estava tentando descobrir se ela estava embaixo dos escombros. Porém, nesta terça-feira (13), o animal foi encontrado na casa ao lado: um imóvel para aluguel comercial e que está desocupado.