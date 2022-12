O criminoso assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência, sendo ouvido e liberado. - Letycia Rocha (RC24h)

O criminoso assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência, sendo ouvido e liberado.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/12/2022 14:19

Um homem foi detido com uma réplica de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (15) nas Palmeiras, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, um policial militar de folga deteve o acusado na Rua Porto Alegre com um simulacro. Com a chegada da guarnição, o elemento se identificou com outro nome e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Na distrital, o criminoso assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo ouvido e liberado.