Principais itens da ceia de Natal estão até 17% mais caros. Em Cabo Frio, promoções tentam atrair consumidor - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Principais itens da ceia de Natal estão até 17% mais caros. Em Cabo Frio, promoções tentam atrair consumidorAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 16/12/2022 15:33

A cesta de Natal deverá pesar mais no bolso do consumidor brasileiro, de acordo com levantamento prévio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). A pesquisa indica um preço médio de R$ 375,96 – um aumento de 8,53% em 2022. Itens mais tradicionais, como chester, peru e lombo, devem sofrer mais alterações até o final de ano.

O produto da cesta de Natal que mais encareceu foi o panetone de frutas cristalizadas (16,28%), seguido do peru (15,22%), palmito inteiro (14,79%), atum sólido (13,94%) e champagne (13,56%). Outros itens tradicionais, consumidos durante a ceia, também ficaram mais caros. A uva (49,15%), farofa (31,40%), morango (24,67%), bacalhau (15,66%) e chester (13,90%) foram os mais afetados pela inflação, na comparação com 2021.

Em Cabo Frio, a procura dos consumidores pelos produtos tradicionais está sendo cautelosa. A maioria dos consumidores ouvidos pelo O Dia tem feito a tradicional pesquisa. E muitos anseiam por novas promoções até a próxima semana. Mas as notícias não são muito animadoras.

Conforme levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os preços podem aumentar, ao invés de baixar, nos dias que antecedem os festejos de Papai Noel

“A tendência é que os preços dos itens que compõem a Ceia continuem subindo até o feriado de Natal. Com a proximidade da data, esses produtos mais tradicionais devem variar muito de preço”, analisa o economista Guilherme Moreira.

Por outro lado, teve alguns (poucos) produtos que apresentaram redução, como o filé mignon (-13,57%) e o pernil com osso (-9,01%).

“Está tudo assustadoramente caro! Fazer mercado, compra de Natal… realmente a ceia e o almoço de Natal serão diferenciados. Aquelas compras de Natal que a gente costuma fazer, vão ser bem simplificadas”, disse a professora aposentada Tânia Cristina Medeiros Cardoso, 52 anos. Tânia e o marido, Sérgio Teixeira Lopes, procuraram o menor valor possível para comprar bacalhau, mas não conseguiram nos mercados da cidade, que estavam com valores de R$ 100,00 para cima. Assim, optaram por comprar on-line e conseguiram garantir a peça por R$ 55,00.

Fazer ‘cotação’ de preço em todos os supermercados e empórios possíveis é a arma da funcionária pública federal aposentada, Marta Simões para poder manter os produtos que gosta na mesa de Natal. “Estou achando tudo extremamente caro. Nosso poder de compra cai a cada dia. Até para comprar o básico para alimentar está mais complicado, os produtos de Natal, nem se fala. Fora que muitos produtos são importados, o que acaba encarecendo ainda mais no fim das contas”, avaliou.

PREÇOS:

Panetone tradicional: de R$ 8,88 a R$ 33,00

Chocotone: a partir de R$ 20,00

Castanha Portuguesa: a partir de R$ 59,90

Nozes com casca: a partir de R$ 34,90

Tender 1kg: R$ 49,90 (em média)

Ave: a partir de R$ 21,90 (o quilo)