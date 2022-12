A ocorrência foi registrada na 126ª DP e ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/12/2022 13:14

Um policial militar foi vítima de um assalto e baleado em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no último domingo (19).

De acordo com a Polícia Militar, o agente retornava para casa com a esposa em um automóvel. O casal foi abordado pelos criminosos no condomínio Santa Margarida II, em Unamar.

Os elementos entraram em luta corporal com o policial e conseguiram levar um cordão e a aliança da vítima. O PM foi baleado quando os assaltantes perceberam a existência de uma arma dentro do veículo.

Posteriormente, a polícia foi acionada e o agente socorrido para uma unidade de saúde. Ele foi atingido de raspão na costela e liberado após atendimento, sem risco de morte. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.