Procura-se Lucas Eduardo da Silva Pereira, conhecido como "LC" ou "Cocão", de 23 anos. - Divulgação

Publicado 21/12/2022 13:34

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (20), cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), na Região dos Lagos, a fim de obter informações que possam levar à prisão do criminoso Lucas Eduardo da Silva Pereira, conhecido como “LC” ou “Cocão”, de 23 anos. Ele é o principal envolvido na morte do Cabo do Exército Lucas Jamerson, de 25 anos.

O militar foi executado na madrugada do dia 16 de fevereiro de 2021, na rua Pau Brasil, em Unamar, no distrito de Tamoios. A morte aconteceu após uma briga, com o militar sendo alvejado por dois tiros.

Contra Lucas Eduardo constam dois Mandados de Prisão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio e pela Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu, pelo crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º – CP), com pedido de Prisão Preventiva.

O caso está sob investigação da 126ª DP. Agentes da distrital seguem em diligência para prender o autor do crime.

Quaisquer informações que possam levar ao paradeiro do elemento podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia nos seguintes canais:

Central de atendimento: (21) 2253 1177 / 0300-253-1177

WhatsApp: (21) 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ