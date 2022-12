Moradores reclamam da falta de luz na UPA do Parque Burle, em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Moradores reclamam da falta de luz na UPA do Parque Burle, em Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 21/12/2022 18:48

Moradores de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, denunciaram, no início da tarde desta quarta-feira (21), que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle estava sem luz. Além disso, relatos apontam, ainda, que o raio-X do local não funcionava.



Em publicação feita nas redes sociais, uma moradora questionou aonde está o prefeito, “que não manda a situação ser reparada”.



Inclusive, nos últimos dias, uma grande polêmica se instaurou no município: moradores e políticos da cidade, como o presidente da Câmara de Vereadores, Miguel Alencar (UNIÃO), têm criticado as prioridades do governo. No RC Cast, podcast em parceria com O Dia, desta terça-feira (20), o parlamentar destacou que “não adianta trazer turista se não tem o que oferecer”.



Questionada sobre a situação, a prefeitura cabo-friense afirmou que na terça-feira (20) a unidade teve três piques de energia elétrica, ocasionando a queima de uma peça do aparelho de raio-x, mas que técnicos foram acionados e realizaram a substituição necessária.



Informou, ainda, que, nesta quarta-feira, a UPA recebeu uma manutenção programada do sistema de energia elétrica. “A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que durante o serviço, foi elaborada uma logística especial para que os atendimentos emergenciais fossem realizados. A atividade plena da UPA já foi retomada”, explicou.

Apesar disso, moradores também denunciaram que, ainda nesta quarta-feira, a UPA do Jardim Esperança apresentou falta de luz. A mulher afirma que os profissionais da unidade não atenderam sua sogra, recusando medir a glicose e pressão, que estavam altas, por este motivo.

Sobre o caso, O Dia entrou em contato com a prefeitura, que ainda não respondeu.