Verão chega em Cabo Frio com tempo chuvoso e ventania - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 21/12/2022 15:44

O verão já está batendo na porta nesta quarta-feira (21), mais especificamente às 18h48 ele chega, fazendo a alegria de muitas pessoas – ainda mais neste período de festividades e férias. Porém, em Cabo Frio, o clima ainda está mais pro inverno.

Segundo a meteorologia, o tempo nesta quarta (21) continua instável, sob efeito de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e um sistema de baixa pressão atmosférica. Assim, o céu varia entre parcialmente nublado e encoberto, com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento.

Para o dia, a temperatura máxima prevista é de 26°C e mínima de 20°C. O vento segue sentido Sudoeste a 24Km/h, com rajadas de 41Km/h, mudando para Sul a noite.

A Praia do Forte, principal cartão postal da cidade em se tratando de praias, está lotada! Mesmo com o sol tímido, banhistas fazem questão de aproveitar o local. Porém, é preciso cautela ao entrar na água, principalmente nas áreas sinalizadas com a Bandeira Vermelha.