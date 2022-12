A ocorrência foi registrada na 126ª DP e ninguém foi preso - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 126ª DP e ninguém foi presoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/12/2022 13:32

Um homem de 26 anos morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no início da madrugada desta sexta-feira (23).

Segundo informações, os agentes realizavam um patrulhamento pela região quando ouviram disparos de arma de fogo. Logo depois, os militares receberam denúncias de moradores e foram até a Rua 6.

Ao chegarem no local, as guarnições foram recebidas a tiros pelos criminosos e revidaram. Após o confronto, David Pereira Santos foi encontrado caído ao solo ao lado de um revólver calibre 32 com munições deflagradas.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.