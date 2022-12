Envolvidos na 126ª DP/ criança nos braços de uma das acusadas - Divulgação PM/ Arquivo

Publicado 23/12/2022 15:07

Uma mulher, que preferiu não ser identificada, passará um Natal diferente neste ano de 2022. Acontece que, depois de um ano, sua neta, que havia sido levada pelo tribunal do tráfico de drogas de Unamar, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi resgatada pelas polícias Civil e Militar no início da tarde desta sexta-feira (23).

Ela, que tem 38 anos, estava correndo atrás de uma resolução para a situação há meses. Inclusive, em novembro, ela precisou se retirar de Cabo Frio, pois temia pela própria vida. A mulher contou para o Dia que a criança, com apenas dois meses, apresentava sinais de maus-tratos. Disse que a filha de 20 anos, envolvida com o tráfico de drogas, não tinha condições de cuidar da bebê e, por isso, pediu para que a mesma, que é a avó, cuidasse.

Então, a mulher levou a neta ao hospital, já que apresentava graves assaduras nas partes íntimas, segundo conta. Entretanto, por não ser registrada, a pequena precisou ser conduzida ao Conselho Tutelar da cidade que, conforme afirma a avó, não tomou as providências necessárias. Esta é uma de suas denúncias e está sendo investigada pela justiça.

Depois de uns meses, para sua surpresa, a filha pediu a criança de volta e, de acordo com o relato, entregou para envolvidos com o tráfico. No caso, a menor teria sido dada à irmã de um traficante, que não podia ter filhos. Eles a registraram e a denunciante apenas ficou sabendo do fato através de publicações nas redes sociais.

Depois disso, a mulher está enfrentando uma árdua luta na justiça para reaver a pequena. Inclusive, ela comentou que passou pelo tribunal do tráfico, onde ficou seis horas implorando para que devolvessem a bebê. Disse, ainda, que, nesse período, sofreu tortura psicológica por parte dos criminosos.

Mas tudo mudou e ela enfim conseguiu êxito. Nesta quinta-feira, em uma operação conjunta entre a 126ª DP (Cabo Frio) e o 25º BPM, foram realizadas diligências na Travessa do Coqueiral, em Unamar, onde estavam os criminosos. Na ação, duas pessoas, com 23 e 24 anos, que tinham mandado de prisão em aberto por por associação ao tráfico de drogas foram presas e a criança resgatada. De acordo com a ocorrência policial, a bebê não apresentava ferimentos e estava em posse de uma das acusadas.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos para a 126ª DP, onde permaneceram presos. A vítima foi atendida pela psicólogo do Ministério Público, para que, em seguida, fossem tomadas as providências cabíveis.