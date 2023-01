'Buiu' está em estado grave - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/01/2023 17:05

O funcionário baleado durante um feminicídio no Mercado do Peixe, no bairro Jacaré, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na segunda-feira (2), segue internado em estado gravíssimo nesta terça (3). Sidnei do Amor Divino, de 38 anos, conhecido como ‘Buiu’, foi atingido pelos tiros disparados por Thiago de Oliveira, de 41 anos.

O criminoso foi até o local para matar a ex-companheira, identificada como Rosilene de Azevedo da Silva, de 39 anos, que era permissionária de uma banca na peixaria. A mulher também morreu após ser atingida quatro vezes.



Buiu foi socorrido para o Hospital Central de Emergência (HCE), no bairro São Cristóvão, onde passou por cirurgia. Nessa tarde, ele passa por uma nova cirurgia no Hospital São José Operário (HSJO), segundo familiares.

COMOÇÃO NO MERCADO DO PEIXE



Além de ser permissionária no Mercado do Peixe em Cabo Frio, Rosilene também era permissionária no Mercado Municipal de Peixe João da Hora, em São Pedro da Aldeia.



Nessa terça, o estabelecimento teve o funcionamento interrompido, por luto devido ao feminicídio.



Na entrada do Mercado, uma faixa com a palavra ‘Luto’ foi fixada com o aviso.

Thiago de Oliveira, de 41 anos, continua foragido Letycia Rocha (RC24h)

HOMICIDA CONTINUA FORAGIDO

Thiago de Oliveira, de 41 anos, continua foragido. As polícias Civil e Militar seguem realizando buscas pala localizar o homicida, que é empresário da região e conhecido como ‘Rei do Camarão’.



O crime aconteceu por volta das 9h, quando Thiago – que é dono de um galpão de distribuição de frutos do mar, o Central do Camarão – foi até o Mercado do Peixe para matar a ex-companheira. Rosilene foi atingida por quatro disparos e chegou a ser socorrida para um hospital particular da cidade, mas acabou morrendo.

Já Buiu, que é funcionário do estabelecimento, também foi baleado ao tentar ajudar a patroa. Ele chegou a ser socorrido com vida para o HCE, onde passou por cirurgia e está em estado gravíssimo.



Após cometer o crime, Thiago fugiu e não foi mais visto. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança do Mercado. No local do feminicídio, a perícia localizou duas cápsulas de munição calibre ponto 380.



O caso segue sob investigação na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).