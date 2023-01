Os criminosos foram encaminhados para a 126ª DP, onde permaneceram presos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/01/2023 15:17 | Atualizado 20/01/2023 18:43

REGIÃO DOS LAGOS - Dois homens foram presos no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na madrugada desta sexta-feira (20), após roubarem uma residência em São Pedro da Aldeia.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi abordada pelas vítimas, que relataram que dois homens furtaram um casa no bairro Campo Redondo e levaram três aparelhos celular, uma aliança e certa quantia em dinheiro. A proprietária do imóvel mostrou imagens de câmeras de segurança, onde os agentes verificaram que um automóvel Fiat Palio estava dando cobertura aos elementos.

As informações arrecadadas foram compartilhadas com outros policiais que localizaram o veículo na Avenida América Central, já no município cabo-friense e realizaram a abordagem, com os acusados a bordo do carro com parte do produto furtado.

Os criminosos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo reconhecidos pelas vítimas. Eles permaneceram presos.