Fiscais do CRT-RJ vão até o Peró, em Cabo Frio, averiguar denúncia de invasão de terra - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 24/01/2023 18:58 | Atualizado 24/01/2023 18:59

Após a denúncia de que uma suposta quadrilha especializada em invasão de lotes privados estaria atuando no bairro Peró, em Cabo Frio, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro (CRT-RJ) esteve no local nesta terça-feira (24) para averiguar o que poderia estar acontecendo, além de esclarecer a relação da autarquia com o grupo.

Na semana passada, odenunciou que cinco terrenos em uma área nobre do bairro haviam sido invadidos por pessoas que, até então, não apresentaram quaisquer documentos que comprovem a posse. Nos locais, foram colocadas placas de “propriedade privada”, com identificação, inclusive, do CRT-RJ, que tem como objetivo garantir a regularização da atividade profissional do técnico industrial.Os fiscais, que preferiram não se identificar por medidas de segurança, conferiram a situação in loco e explicaram que o homem com quem os denunciantes entraram em contato, identificado como “Leomar Barbosa Guedes”, tem cadastro com a autarquia, mas que o mesmo não está autorizado a realizar este tipo de serviço.“Sobre a placa, é uma grande falha. Ela não vem com essa identificação de propriedade privada. Ela vem só com a logo do CRT-RJ, sem esse nome. Não existe isso. Então, a partir do momento (em que constam esses dizeres), a placa é irregular. O técnico fez algo irregular e nós vamos averiguar a situação dele”, afirmou o fiscal.Os denunciantes acreditam que este fato seja mais um indicativo que trata-se de uma quadrilha especializada em invasão de propriedade privada.Diante disso, os fiscais também afirmaram que, caso mais alguém tenha presenciado uma placa desse tipo, ou qualquer situação estranha, deve efetuar uma denúncia, anônima ou não, através deste site