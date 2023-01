Adolescente é apreendido com cocaína e maconha em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Adolescente é apreendido com cocaína e maconha em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/01/2023 15:31

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma carga de drogas na madrugada deste domingo (23) em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio.

O elemento foi capturado após denúncias via 190 dando conta de que ele estava fazendo a distribuição de entorpecentes na Rua da Torre, no bairro Unamar. Ao perceber a chegada dos agentes, o menor tentou fugir, mas acabou sendo capturado com 37 cápsulas de cocaína, sete tiras de maconha e R$ 89 em espécie.

O acusado assumiu ser ‘gerente’ do tráfico de drogas do local e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.