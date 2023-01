Mulheres são atropeladas na RJ-140, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Mulheres são atropeladas na RJ-140, em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/01/2023 13:49

Duas idosas foram atropeladas na manhã desta segunda-feira (23) na RJ-140, a Rodovia General Bruno Martins, na altura do bairro Foguete, em Cabo Frio. As vítimas foram atingidas por um automóvel, que permaneceu no local para prestar auxílio.

Segundo a Guarda Municipal, os agentes foram acionados para a ocorrência, nas proximidades de uma pousada, e prestaram os primeiros socorros. A rodovia também foi sinalizada.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado paro local e realizou o resgate das vítimas para uma unidade de saúde. Uma das mulheres fraturou a perna, enquanto a outra fraturou o pulso.