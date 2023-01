Artista de rua é preso após agredir GM de Cabo Frio com gancho de ferro - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 21/01/2023 09:00

Um artista de rua colombiano foi preso na tarde desta sexta-feira (20), em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após agredir um agente da Guarda Municipal com um gancho de ferro. O caso foi registrado na Avenida Júlia Kubitschek.

Segundo a ocorrência, o homem, mesmo tendo sido avisado de que não poderia na última quarta-feira (18), insistiu em realizar uma apresentação artística de slackline nos postes de sinalização da avenida. Diante disso, agentes da Guarda Municipal receberam denúncias e foram até o local averiguar.

Lá, um agente avisou que iria recolher a “corda” e informou que a levaria para a sede da Guarda Municipal. Ao não gostar do que ouviu, o homem partiu para cima do GM com um gancho de ferro.

No momento em que o guarda tentava imobilizar o agressor, viaturas das polícias Militar de Federal passavam pelo local e pararam para auxiliar o guarda. Posteriormente, o artista foi detido e encaminhado pela viatura da ROMU até a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu à disposição da justiça.