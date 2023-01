A dupla foi encaminhada para a 126ª DP, autuada em flagrante por tráfico de drogas - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 23/01/2023 13:56

Dois homens foram presos com 15 kg de maconha no interior de um táxi na noite deste domingo (22) no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, os elementos foram capturados na RJ-140, na altura de um posto de gasolina, após troca de informações entre agentes do 25º BPM e da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em que um automóvel Chevrolet Spin estaria transportando grande quantidade de entorpecentes.

Os militares realizaram um cerco tático e conseguiram abordar o carro com os dois envolvidos a bordo. Após revistas, a PM encontrou nove tabletes de maconha em uma sacola, no banco traseiro do veículo, totalizando 15kg do entorpecente.

A droga era oriunda da comunidade da Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e seria entregue no Manoel Corrêa.

A dupla foi encaminhada para a 126ª DP, autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e permaneceu presa.