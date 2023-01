Homem tem cabeça esmagada durante acidente de trabalho em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Homem tem cabeça esmagada durante acidente de trabalho em Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 31/01/2023 13:50 | Atualizado 31/01/2023 15:49

Um grave acidente de trabalho tirou a vida de um homem, identificado como André Cruz, de 46 anos, na tarde desta segunda-feira (30), em Cabo Frio. O motorista de um veículo de uma empresa terceirizada da Enel, ao dar ré, acabou atropelando seu encarregado. Segundo informações, ele teria passado por cima da cabeça do rapaz, que morreu ainda no local.

Ainda conforme informações iniciais, a vítima teria tropeçado e caído atrás do caminhão. O motorista não teria visto e a atropelou. O Corpo de Bombeiros de São Pedro da Aldeia foi acionado, mas o homem morreu ainda no local.

A remoção do corpo para o IML de Cabo Frio aconteceu por volta das 18h40.

Em nota, a Enel lamentou o acontecido. Leia na íntegra:

“A Enel Distribuição Rio lamenta profundamente o acidente ocorrido hoje (30) em Cabo Frio, com um funcionário de uma empresa terceirizada da companhia. A distribuidora esclarece que segue padrões rigorosos de segurança com seus colaboradores e está apurando as circunstâncias do acidente junto à empresa parceira. A Enel acrescenta ainda que acompanhará todo o apoio necessário para a família do colaborador, que será prestado por meio da empresa terceirizada”.