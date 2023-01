O caso foi registrado na 126ª DP e segue sob investigação. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/01/2023 17:41

Um corpo já em avançado estado de decomposição foi encontrado no final da tarde de domingo (29) em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo informações, o cadáver, que ainda não foi identificado, estava dentro do Condomínio Residencial Nova Califórnia, no bairro Unamar, no distrito de Tamoios.

A polícia foi acionada para a ocorrência e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML).

