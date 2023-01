126ª DP (Cabo Frio) - Ludmila Lopes (RC24h)

126ª DP (Cabo Frio)Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 30/01/2023 15:52

Um homem de 22 anos foi preso após furtar seis peças de picanha avaliadas em R$ 733 em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A ocorrência foi registrada às 11h33 deste sábado (28). Segundo a PM, o criminoso também levou dois desodorantes.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição foi acionada para verificar um furto em um estabelecimento comercial no bairro Guarani, onde o autor estaria detido pelos seguranças do mercado.

Lá, os agentes identificaram o rapaz e foram informados pelos seguranças que ele teria furtado seis peças de picanha e dois desodorantes. Ao todo, o prejuízo ao estabelecimento seria de R$ 733.

Diante disso, os policiais encaminharam o criminoso para a 126ª DP (Cabo Frio), onde ele permaneceu preso.