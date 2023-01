Mulher é presa com dois litros de black lança em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 30/01/2023 15:35

Uma mulher de 29 anos foi presa por tráfico de drogas em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, neste sábado (28). A ocorrência foi registrada por volta das 15h30, no Jardim Caiçara.

De acordo com a PM, uma guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu informações de que uma mulher tatuada estaria prestes a entregar materiais ilícitos na Rua Hungria e foi averiguar.

Lá, os agentes flagraram a criminosa com parte das drogas. Ao ser questionada, ela indicou a localização do restante do material ilícito. Ao todo, os policiais apreenderam 30 comprimidos de ecstasy, dez frascos de black lança, dois litros do mesmo entorpecente, dez pacotes de cocaína e 30 embalagens de ziplock.

Diante dos fatos, a guarnição procedeu com a acusada à 126ª DP (Cabo Frio), onde a mesma ficou presa no artigo 33 da lei 11343/2006.









