Homem é preso por tráfico de drogas na Rua dos Macacos, em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 22/02/2023 18:59

Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, a Patamo 8º CIA de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, realizou a prisão de um indivíduo acusado de venda ilícita de entorpecentes na noite deste domingo (20). A ocorrência aconteceu na Rua dos Macacos, no bairro Unamar, por volta das 20h48.

O acusado, identificado como V C S, de 18 anos, foi encontrado em uma residência junto com outros indivíduos. Após tentarem fugir, os acusados foram alcançados e durante revista no local, os policiais encontraram em uma sacola 52 cápsulas de cocaína, 16 pedras de crack e 8 tiras de maconha.

A equipe procedeu à delegacia para registro da ocorrência, onde o acusado permaneceu preso. Segundo a Patamo 8º CIA, a ação foi realizada após uma denúncia anônima, que levou a equipe até o local.