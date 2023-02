Vídeo registra momento dramático de resgate de banhistas em Cabo Frio - Bruno Lopes

Publicado 22/02/2023 18:21

Dois banhistas foram resgatados na tarde desta terça-feira (22) após se afogarem na Ilha do Japonês, em Cabo Frio. Agentes do Grupamento Marítimo da Guarda Municipal foram acionados para socorrer as vítimas, que caíram na correnteza e foram arrastadas para um buraco na região.



O resgate foi realizado por volta das 15h e registrado em vídeo, que mostra os agentes resgatando as banhistas em meio às águas agitadas.



O incidente serve como alerta para a importância de seguir as orientações dos órgãos de segurança e respeitar os limites das praias e ilhas da região.



