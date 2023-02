As vítimas foram encaminhadas para o Hospital do Jardim Esperança - Internet

Publicado 19/02/2023 15:43

Dois homens foram agredidos ao serem vítimas de assalto e crime de extorsão em Cabo Frio. A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste domingo (19) no Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança.

Uma das vítimas tinha escoriações leves e relatou ser vítima de um roubo. O homem de 41 anos afirmou que foi agredido e forçado a desbloquear o celular. Os agressores mandaram mensagens para amigos e parentes das vítimas solicitando um Pix.

De acordo com ele, o crime ocorreu próximo a supermercado no bairro Braga.

Já a segunda vítima, de 27 anos, teve o braço quebrado e será encaminhado para cirurgia. Ele relatou que foi agredido por socos e pontapés e levaram seu celular.

De acordo com a secretaria de Direitos Humanos e Segurança de Cabo Frio, as vítimas são de fora da cidade e estavam na Estação do Carnaval. O crime ocorreu em uma área menos iluminada, no canto da praia.

Inclusive, o secretário da pasta, Ruy França, orienta que os foliões se mantenham em locais iluminados e com pessoas por perto para que o Carnaval seja mais seguro.

A reportagem do O Dia continua acompanhando e apurando maiores informações sobre o caso.