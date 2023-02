O local ganhou novos andares com mais especialidades, incluindo fisioterapia. Além disso, passa a contar com equipamentos novinhos em folha. - Ascom PMAC

Publicado 17/02/2023 13:54

O destaque desta sexta-feira (17) vem de Arraial do Cabo, com a esperada inauguração do Posto de Saúde Hermes Barcellos, realizada na noite desta quinta (16). O prefeito, Marcelo Magno (PL), conduziu o evento. A partir de agora, a população do Sítio, do Morro da Cabocla e da Praia dos Anjos vai poder contar de novo com a unidade de saúde que passou por uma reforma total. O local ganhou novos andares com mais especialidades, incluindo fisioterapia. Além disso, passa a contar com equipamentos novinhos em folha.



O objetivo é reduzir o número de atendimentos do Hospital Geral, ampliando a oferta de serviço de saúde. No discurso, feito no palco improvisado à frente do posto, Marcelo falou para centenas de pessoas que foram prestigiar a inauguração. Enquanto o prefeito falava, o público ao fundo entoava: "puta que pariu, é o melhor prefeito do Brasil" (veja vídeo no fim da matéria).



"O povo quer entrega e não mentira, picuinha e safadeza. A gente não tá aqui pra fazer sacanagem, a gente tá aqui pra trabalhar", disse ele, que logo em seguida anunciou que após o Carnaval vai iniciar a obra na pracinha da Coca-Cola e que até abril ou maio, a da praça do sindicato. "Queremos chegar ao fim do ano com R$ 100 milhões investidos na cidade. Vamos fazer história junto ao saudoso Hermes Barcellos". Vereadores, autoridades do município, esposa e filho ficaram ao lado do prefeito, assim como secretários e diretores.