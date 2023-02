"Política para mulher é transversal, tem que dialogar com outras políticas", destacou Ludmila. - Renata Cristiane (RC24h)

O RC Cast, Podcast em parceria com O DIA, desta terça-feira (14), chegou ao 60º episódio e trouxe duas convidadas para falar de um assunto de peso e que infelizmente é tema quase que diário nos meios de comunicação, que é a violência contra a mulher. A superintendente dos Direitos da Mulher (Sudim) de Cabo Frio, Tânia Mury, e a coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) Cabo Frio, Ludmila Roque foram as entrevistadas.



No bate-papo, falaram de como é importante procurar apoio e que há um suporte bem estruturado para esses casos que é o Ceam, o qual trabalha em equipe com a Sudim. E tudo de graça. Os profissionais auxiliam todas as mulheres – inclusive as trans – desde a estruturação do registro da ocorrência que será feito na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), medida protetiva e até um abrigo (casa de passagem). Vale destacar que a vítima terá atendimento psicossocial e jurídica (confira endereço e whatsapp no fim da matéria). A equipe também conta com intérprete de Libras.



“Política para mulher é transversal, tem que dialogar com outras políticas”, destacou Ludmila.



Tânia frisou que o Ceam é o primeiro local para onde a vítima deve ir, antes mesmo de registrar ocorrência na Deam. “A gente salva vidas, transforma vidas. É aquele momento de uma palavra, de uma escuta, que faz toda diferença”.



Ainda na entrevista, elas contaram sobre as atividades que vão acontecer em março, mês da Mulher e inclusive que vai ser inaugurado um Ceam em Tamoios.

