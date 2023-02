Política Costa do Sol

Deputada destina mais de R$ 1,6 milhão para meio ambiente de Cabo Frio

Emenda de Talíria Petrone (PSOL) terá como foco a proteção da Duna Mãe e do parque das Dunas; reflorestamento no Morro do Telégrafo e a construção de dois grandes viveiros de restinga

Publicado 13/02/2023 15:35 | Atualizado há 1 dia