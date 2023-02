Conforme a ocorrência, os agentes receberam informações de que elementos envolvidos com o tráfico de drogas estariam escondendo o material entorpecente no Morro do São Jorge. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/02/2023 15:17

A Polícia Militar prendeu, no início da tarde deste domingo (12), farta quantidade de drogas na comunidade Rainha da Sucata, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, os agentes receberam informações de que elementos envolvidos com o tráfico de drogas estariam escondendo o material entorpecente no Morro do São Jorge.

Em diligência, a PM encontrou um tonel com 2.130 buchas de maconha, um coldre, um porta carregador, 400 eppendorfs vazios, 10 mil etiquetas, além de material para endolação.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.