João Víctor Oliveira (RC24h)

Publicado 13/02/2023 15:12

A segunda-feira (13) começa com o céu nublado e tempo bastante abafado em Cabo Frio.

A temperatura máxima para o dia é de 30°C, mas a sensação térmica está perto de 34°C.

Há possibilidade de 60% de chuva com trovoadas na parte da tarde e vento está na direção leste com rajadas de 10Km/h.

A movimentação na Praia do Forte é intensa, praticamente um aquecimento pro Carnaval na cidade. A água está cristalina e com ondas que podem chegar até no máximo 1,5m.