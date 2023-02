Após fazer contato com a proprietária do imóvel, foi franqueada a entrada dos agentes. Lá, eles abordaram dois elementos. - Letycia Rocha (RC24h)

Após fazer contato com a proprietária do imóvel, foi franqueada a entrada dos agentes. Lá, eles abordaram dois elementos.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/02/2023 13:31 | Atualizado 13/02/2023 13:33

A polícia apreendeu, nesta sexta-feira (10), farta quantidade de entorpecentes em uma casa na Rua Jorge Lóssio, no Centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi até o local depois de uma denúncia anônima. Após fazer contato com a proprietária do imóvel, foi franqueada a entrada dos agentes. Lá, eles abordaram dois elementos.

Após revista e vasculhamento na residência, a equipe encontrou, escondido dentro de um sótão, 1000 pinos de cocaína, 100 gramas de cocaína pura, 33 trouxinhas de Skank, 3 buchas de maconha, 600 sacos plásticos vazios para endolação, 500 pinos vazios para endolação, 9 potes de pó Royal para mistura, 1 Liquidificador, 1 balança de precisão, 1 Faca, 1 Grampeador, 1 rolo de saco plástico e 2 Rolos de fita crepe.

Ao serem indagados, um dos acusados assumiu a posse dos materiais.

Cabe ressaltar que ele já tinha sido abordado pela guarnição no dia 29 de janeiro com um carro roubado, como consta no R.O. 126-00926/2023, onde foi ouvido e liberado.

Diante dos fatos, o GAT procedeu até a 126ª D.P. onde o acusado ficou preso no art 33 da lei 11.343/2006. O outro foi ouvido e liberado.