everino da Silva deu entrada no Hospital Otime Cardoso dos Santos no último domingo (5) com um quadro muito grave de AVC hemorrágico e aneurisma. - Sabrina Sá (RC24h)

everino da Silva deu entrada no Hospital Otime Cardoso dos Santos no último domingo (5) com um quadro muito grave de AVC hemorrágico e aneurisma.Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 09/02/2023 16:14

Um homem de 65 anos faleceu enquanto esperava uma transferência hospitalar em Cabo Frio. De acordo com familiares, Severino da Silva deu entrada no Hospital Otime Cardoso dos Santos no último domingo (5) com um quadro muito grave de AVC hemorrágico e aneurisma.

Após a internação, eles afirmam que tiveram muita dificuldade de contato com a equipe responsável e ficaram sem acesso a esclarecimentos médicos. Então, entraram com uma liminar judicial através do plantão e o juiz deferiu a transferência do paciente em até 6 horas após o recebimento da intimação.

Com a liminar, a regulação de vagas do município conseguiu uma possível resposta do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, para a liberação na terça-feira (7), mas houve uma piora no quadro e o paciente entrou em estado de coma. Conforme a família, onde ele estava não tinha estrutura de CTI suporte para este caso de intubação. O idoso ficou, então, no setor da emergência da Unidade de Pacientes Graves (UPG) “largado”, como definiu uma sobrinha.

Desesperados, eles procuraram ajuda de todas as formas. “Nos ajude a tentar salva a vida dele. Ele estava com vida ainda lucido até sábado, dia 04, e agora já teve parada cardíaca, está em coma onde poderá chegar a óbito mesmo sem ter feito a cirurgia”, pediu a sobrinha através de uma publicação no Facebook na segunda-feira (6).

Ela conta ainda, que a liminar deferida, foi despachada com voz de prisão e retenção de contas da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, mas, até o momento do relato, eles não tinham conseguido alcançar a cirurgia necessária e nem mesmo um hospital que tivesse os exames.

A Prefeitura de Cabo Frio informou, na noite desta quarta-feira (8), que a equipe médica do Hospital Otime Cardoso dos Santos aguardava que o quadro clínico do paciente estivesse estável para que o mesmo fosse transferido, mas na manhã desta quinta-feira (9), a família foi informada que ele não resistiu e foi a óbito.

“Ele lutou por praticamente duas semanas pela vida e não conseguimos que ele fosse transferido lúcido e com vida”, lamentou a sobrinha.