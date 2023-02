O menor foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/02/2023 15:40

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma carga de cocaína no bairro Cajueiro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no início da noite desta quarta-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, agentes da motopatrulha realizavam um patrulhamento pela localidade quando avistaram o acusado em atitude suspeita. Ele foi abordado e estava com 35 pinos de cocaína, além de R$ 254 em espécie.

O menor foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.