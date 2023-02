"Me sinto abandonado", diz homem que tem vazamento de esgoto dentro de casa, em Cabo Frio, há 2 anos - Ludmila Lopes (RC24h)

"Me sinto abandonado", diz homem que tem vazamento de esgoto dentro de casa, em Cabo Frio, há 2 anosLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 08/02/2023 19:36

Lar é sinônimo de conforto, mas não para um cidadão chamado Luciano Martins, que mora em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A casa de sua falecida mãe, localizada na Rua da Independência, no bairro Guarani, tem sido um verdadeiro problema. Desde 2020, uma obstrução de manilha tem levado esgoto para dentro da residência, causando mau cheiro e, segundo o proprietário, tornando o local inabitável.



De acordo com relato, em novembro de 2020, a casa, que estava sendo alugada para uma senhora, passou por obras. Após 15 dias, a vizinhança percebeu que uma água ‘estranha’ estava escorrendo do local. Retornando para averiguar do que se tratava, Luciano identificou que tratava-se de esgoto. A princípio, conforme relato, a água era clara, mas, com o tempo, foi escurecendo.



Diante da situação, para descobrir o motivo do aparecimento repentino do esgoto, Luciano precisou ir à casa da vizinha de trás, já que sua residência não possuía fossa.



Lá, em conversa com a mulher, o proprietário descobriu que ela também estava com problema semelhante. “Essa vizinha, que mora na Av. América Central, estava reclamando que na casa dela estava minando água de esgoto. Eles tiveram que que altear a residência em 20 centímetros”, disse.



Após o procedimento, o problema da vizinha foi sanado, entretanto, trouxe consequências à residência de Luciano. “Como lá é mais alto, o esgoto da rede estava entupido, então estava descendo por baixo da casa dessa mulher. Como o terreno da minha casa é mais baixo, estava ultrapassando por baixo da residência dela e saindo na minha. (…) O esgoto encontrou caminho na minha casa”, explicou.



Após descobrir a causa, Luciano prontamente começou a pensar em como agir, entretanto, segundo afirma, o momento em que a situação aconteceu prejudicou sua resolução. “Foi logo que teve a entrada do atual prefeito. Aí teve o lance da pandemia, foi um caos”, disse.



Por conta disso, apenas no final de 2021 que Luciano conseguiu ir até a secretaria de Obras, onde foi atendido. Além dessa ida, ele retornou ao local outras quatro vezes. “A própria moça da secretaria de Obras já está até com vergonha de me atender. Ela falou assim: ‘eu até sei, você é aquela pessoa que o esgoto está dentro de casa'”, contou.



Após tantas idas, a prefeitura realizou uma visita ao local e, posteriormente, Luciano obteve essa resposta: “nós fizemos uma limpeza na rede, mas constatamos que será necessário substituir uma parte da tubulação. O secretário já está ciente e fará a obra assim que for possível”.



Por conta de toda a situação, Luciano afirma que se sente abandonado. “O IPTU está em dia, pago cerca de R$ 1.300,00. É um absurdo você pagar um IPTU nesse valor e sua casa estar lá, sendo destruída por esgoto e ninguém fazer nada”, finalizou o proprietário, revoltado.



Diante dos fatos, a reportagem entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando quais medidas serão tomadas, já que a situação perdura por dois anos. A seguinte nota foi enviada:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos será enviada à rua citada para verificar a situação e avaliar quais medidas deverão ser executadas”.