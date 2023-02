Tempestade de verão causa estragos na Região dos Lagos - Sabrina Sá (RC24h)

Tempestade de verão causa estragos na Região dos LagosSabrina Sá (RC24h)

Publicado 08/02/2023 16:59

A tempestade típica de verão que caiu na noite desta terça-feira (7) causou muitos estragos na Região dos Lagos. Diversos pontos de alagamento foram registrados, pelo menos nas cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Iguaba Grande e Saquarema.



Em Cabo Frio, o acumulado das chuvas nas últimas horas foi de 41.8 milímetros no primeiro distrito e 30.6 mm em Tamoios, de acordo com a Prefeitura. A Superintendência de Defesa Civil está em estado de observação pelas próximas 48h.



Os bairros Braga, Manoel Corrêa, Guarani, Centro, Parque Burle, além da Avenida Independência e ruas adjacentes, que ficam em Tamoios, registraram alagamento. Não há registro de queda de árvores, desabrigados e desalojados.



“Vamos que vamos galera…, mais um dia de parque aquático em Cabo Frio – Rua Eça de Queiroz… Lugar de gente bonita kkkk, onde o prefeito e vereadores trabalham para esse parque aquático nunca deixar de existir. Agradeço a prefeitura de Cabo Frio pelo empenho de nos proporcionar o lazer em toda chuva de verão… Podem trazer seus caiaques” [sic], disse um morador.

Em Arraial do Cabo, alguns moradores que já estavam em um bar, encararam a situação com bom humor, já que estavam ilhados.

Em Iguaba Grande, os alagamentos foram registrados nos bairros Estação, Iguabela, São Miguel e no Centro. O Prefeito Vantoil Martins foi às ruas junto com toda a equipe de Serviços Públicos para tentar amenizar os transtornos.

Um morador do bairro São Miguel, que fica próximo ao Centro, mostrou o prejuízo que ficou em casa após a chuva intensa:

Em Saquarema, o grande volume de chuva intensa fez com que parte do teto do Hospital Estadual dos Lagos, em Bacaxá, desabasse. Imagens mostram transtornos em Bacaxá, Barreira, Retiro e Jaconé.

Equipes do órgão e da Secretaria de Serviços Públicos e Salvamar atuaram atendendo os chamados de emergência. Até a meia-noite desta quarta-feira (8), a cidade tinha registrado 13 pessoas desalojadas.



“Todo o efetivo humano e de maquinário está em serviço nos bairros mais afetados pela tempestade”, disse o município.