O entrevistado do 59º RC Cast, realizado nesta terça-feira (7), foi o ex-deputado estadual Paulo Melo (UNIÃO).Renata Cristiane (RC24h)

Publicado 07/02/2023 20:10 | Atualizado 07/02/2023 20:34

Nesta terça-feira (7), fizemos um bate-papo com o ex-deputado estadual Paulo Melo (UNIÃO). Entre as pautas abordadas, a possibilidade de ser candidato a prefeito de Saquarema ano que vem. “Se não tiver nehuma objeção do partido vou me lançar candidato”, declarou.



Contou um pouco de sua vida política e também sobre os três anos de prisão após operação da PF e também negou que se separou de Franciane Mota (UNIÃO), deputada estadual. Inclusive contou que mesmo na cadeia, escreveu mais de 800 cartas pedindo apoio para que ela se elegesse à Alerj.



Falou do apoio ao atual presidente. “Lula era o melhor para apaziguar o Brasil neste momento”



Teceu críticas à atual administração saquaremense e disparou contra o Antonio Peres, marido da prefeita Manoela Peres (UNIÃO). “O MP está inerte em relação a Saquarema”.



E, no meio da entrevista, quem chegou ao estúdio para acompanhar o bate-papo foi o ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, que também deve se candidatar ao cargo novamente em 2024.

confira na integra: